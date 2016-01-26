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مظاهرة لطلاب الشهادة الاعدادية بالغردقة لصعوبة امتحان مادة الجبر

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مظاهرة لطلاب الشهادة الاعدادية بالغردقة لصعوبة امتحان مادة الجبر مظاهرة لطلاب الشهادة الاعدادية بالغردقة لصعوبة امتحان مادة الجبر

شهدت مدينة الغردقة احتجاجات من المئات من الطلاب واولياء امورهم بسبب صعوبة امتحان مادة الجبر للشهادة الاعدادية واحتواءه علي اسئلة من خارج المنهج واخطاء املائية
> وقام المحتجون بمحاصرة مبني مديرية التربية والتعليم وحاولوا اقتحام مكتب مديرة مديرية التربية والتعليم ورسقوا المبني بالحجارة وتمكنت قوات الشرطة من ابعادهم عن مبني المديرية
> ورفض الطلاب مغادرة المكان الا بعد صدور قرار بالتحقيق في الواقعة والغاء الاسئلة التي من خارج المنهج واعادة توزيع الدرجات.

وفي مدينة القصير قام عشرات الطلاب بالتظاهر امام مبني مجلس المدينة بسبب صعوبة الامتحان واستوقفوا موكب اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر خلال زيارته للمدينة وطالبوه بالتحقيق مع واضعي الاسئلة.

كان اولياء امور الطلاب قد ارسلوا مذكرة لوزير التربية والتعليم ضد واضعي اسئلة مادة الهندسة للصف الثالث الاعدادي يوم السبت الماضي.

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