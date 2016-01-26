بالصور.. إحباط خامس محاولة لتهريب لوحات اتصالات بمطار القاهرة

احبطت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء، خامس محاولة لتهريب لوحتى إتصالات محظور حيازتها بدون موافقات داخل جهازى ميكسر صوت بطرد بريدى قادم من الصين، وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر ضد صاحب الطرد.

صرح حسام حسن مدير عام الحركة بقرية البضائع أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عن طرد بريدى يزن 10كجم قادم من الصين ويحتوى على جهاز ميكسر صوت اشتبه محمد عبدالعزيز رئيس وردية الجمارك فى محتويات الطرد فقرر تشكيل لجنة من شريف أبو العلا ومحمد علي مأموى الجمرك، وبحضور جمال حرازم مدير جمرك الورديات.

وبفتح جهاز الميكسر تبين وجود لوحتى اتصالات لاتخص جهازى الميكسر، وبالعرض على "عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد و "محمد محمود "رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية أمرا بحجز الطرد والعرض على جهاز الاتصالات لتحديد ماهية اللوحات المضبوطة وتحرير محضر ضد صاحب الطرد.

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يذكر أن الوردية الأولى برياسة حسن عبد الفتاح، والوردية الرابعة برئاسة أيمن مكاوى مأمورين بجمرك "الدى اتش إل" بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، وكذلك وردية عبد المنعم أحمد، ووردية سيد مطصفى بجمرك البريد السريع ضبطت نفس الأجهزة بنفس عدد الانتنات خلال أيام قليلة مضت.