تعرفى على تأثير اللولب النحاسى على الرحم والموعد المناسب لاستخدامه

اللولب من أكثر وسائل الحمل استخدامًا على مستوى العالم، وأعلاها فاعلية وأمان، وتصل فرص حدوث الحمل مع استخدام اللولب لأقل من 1% لكل سيدة.

فى السطور التالية يجيب استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم عن أهم الأسئلة المتعلقة باللولب النحاسى.

فى البداية يوضح يواقيم أن طريقة عمل اللولب تعتمد على مادة النحاس المصنع منها، والتى تعمل على إبطاء حركة الحيوانات المنوية، كما يتم التعامل مع اللولب من قبل الرحم كونه جسما غريبا، وهو ما يحفز الجهاز المناعى للرحم ويجعل وسطه الطبيعى غير ملائم لنمو الأجنة.

أما عن الموعد المناسب لتركيب اللولب، يقول جورج، إنه غالبا ما ينصح بتلك الوسيلة للنساء اللاتى أنجبن على الأقل مرة واحدة، ولا يفضل استخدامه قبل الإنجاب، وأفضل موعد فى الشهر لتركيب اللولب هى الفترة التى تلى آخر أيام الدورة الشهرية مباشرة.

اللولب كأى وسيلة أخرى لمنع الحمل ينتج عن استخدامه بعض الآثار السلبية، إلا أنها تعد الأقل خطورة بين جميع الوسائل الأخرى وخاصة الهرمونية، وتبعا لرأى يواقيم فالنزيف الدموى فى فترة الدورة الشهرية، وزيادة عدد أيامها، وحدة الآلام المصاحبة لها، تعد أهم الآثار السلبية لاستخدام اللولب، وبالطبع تختلف حدتها من سيدة إلى أخرى.