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الملح قاتل.. أخرك 1.5 جرام يوميا للوقاية من سرطان المعدة والسكتة الدماغية

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الملح قاتل.. أخرك 1.5 جرام يوميا للوقاية من سرطان المعدة والسكتة الدماغية الملح قاتل.. أخرك 1.5 جرام يوميا للوقاية من سرطان المعدة والسكتة الدماغية
أطلق خبير التغذية الفرنسى "سرج هركبرج"، رئيس البرنامج الوطنى للغذاء الصحى فى فرنسا، حملة تهدف للحد من استهلاك الملح، بحيث لا يصل استهلاك الفرد منه يوميا أكثر من 5 جرامات، وفقا لما حددته منظمة الصحة العالمية.. وتدخل حبيبات الملح فى كل حياتنا سواء فى المخبوزات أو طرق طهى الطعام العادية الأمر الذى يزيد من خطورتها.

وفى هذا يقول الدكتور أسامة فكرى، رئيس قسم التغذية الإكلينكية بمستشفى دار شفاء أخصائى الجهاز الهضمى والكبد: مؤكد علميا وجود ارتباط وثيق بين استهلاك الملح وأمراض ضغط الدم والقلب والسكتة الدماغية والكبد والكلى والسكر، وفى 2005 أوصت الجمعية الأمريكية للقلب بـ2.5 جرام من الملح يوميا للفرد وفى حالة إصابته بأى من أمراض الضغط، السكر، الكلى، أو الكبد أو أن يزيد عمره عن 50 عاما تنخفض النسبة إلى 1.5 جرام ملح يوميا، ولكن فى 2010 عادت الجمعية الأمريكية واكتشفت من خلال بحث آخر أن 90% من الأمريكيين يصابون بالضغط فى أعمار صغيرة، لهذا اوصت بـ1.5 جرام فقط من الملح يوميا للإنسان صغيرا كان أم كبيرا.

ويضيف الدكتور أسامة فكرى: أظهرت دراسات فى 2010 أيضا أن تقليل الملح بمقدار 3 جرامات يوميا لكل فرد يحمى 66 ألف شخصا من الإصابة بالسكتة الدماغية، و120 ألفا من الأزمة القلبية، و99 ألفا من الذبحة الصدرية، و92 ألفا من الوفاة سنويا، إضافة إلى توفير الإنفاق الصحى بما يتراوح بين 10 و24 بليون دولار أمريكى سنويا.

ويشير رئيس قسم التغذية الإكلينكية بمستشفى دار شفاء أخصائى الجهاز الهضمى والكبد، إلى أن الأبحاث لم تتوقف عند هذا الحد، فمؤخرا اكتشف بحث أن الملح يساهم فى الإصابة بسرطان المعدة الليمفاوى لتفاعله مع البكتيريا الحلزونية الموجودة فى المعدة، وتحولها إلى خلايا سرطانية، كما يساهم فى الإصابة بسرطان الكلى.

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