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الثآليل الجلدية "الدمامل" 3 أنواع.. تعرف على أسبابها وطرق علاجها

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الثآليل الجلدية "الدمامل" 3 أنواع.. تعرف على أسبابها وطرق علاجها الثآليل الجلدية "الدمامل" 3 أنواع.. تعرف على أسبابها وطرق علاجها
الثآليل "الدمامل الصغيرة" أحد الأمراض الجلدية التى تصيب البشرة، ويظهر علاماتها عليها بشكل واضح ويصيب الإنسان نتيجة تعرضه للعدوى الفيروسية من فيروس يعرف باسم ((Hpv، وفق ما تؤكد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد.

وتوضح الدكتورة هديل أن الثآليل تظهر على سطح البشرة غالبا فى صورة بقع صغيرة خشنة، وتختلف طبيعة ولون هذه البقع وفق مكان ظهورها.

وتقسم "هديل" الثآليل الجلدية لثلاثة أنواع، الأول هو الثآليل العادية وتظهر غالبا فى الأيدى أو الوجه أو اللحية لدى الرجال، وتعد أخف انواع الثآليل وأسهلها فى العلاج وقلها فى مدة الشفاء، والثانى ثآليل القدم وتتميز باللون الأبيض وصلابة الملمس وتشبه إلى حد كبير مسمار القدم (الكاللو) وتعد أكثر ألما، بينما يتمثل النوع الثالث فى الثآليل التناسلية، وتتميز باللون الأحمر وتنتشر فى مناطق الأعضاء التناسلية للرجال والنساء، مثل ما بين الفخذين والقضيب وفتحة المهبل والشرج، وينتقل هذا النوع تحديدا من خلال الممارسة الجنسية.

وتشير أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر إلى أن الثآليل غالبا ما تظهر بعد انتقال العدوى بالفيروس بمدة طويلة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وتختلف طريقة العلاج وفقا لنوع الثآليل، وموضع ظهورها، لكن غالبا ما يعتمد العلاج على الكى بالليزر أو الكى الحرارى، ويمكن الاستعانة بالعلاجات المناعية المضادة للفيروس.

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