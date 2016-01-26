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بالصور.. فيروس "زيكا" يهدد العالم وقد ينتقل عن طريق ممارسة الجنس

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بالصور.. فيروس "زيكا" يهدد العالم وقد ينتقل عن طريق ممارسة الجنس بالصور.. فيروس "زيكا" يهدد العالم وقد ينتقل عن طريق ممارسة الجنس
انتشر فيروس "زيكا" فى الولايات المتحدة، مسببا تلف الدماغ عند الأطفال والشلل فى البالغين، ومن المعتقد أنه ينتقل عن طريق البعوض "الناموس"، لكن أظهرت دراسة علمية حديثة أنه قد ينتقل عن طريق ممارسة الجنس، وهذا أمر خطير للغاية ويهدد حياة كثير من الأشخاص ويمكن أن ينتشر حول العالم.

اليوم السابع -1 -2016

ويسبب فيروس زيكا تشوهات خلقية تتمثل فى صغر حجم الرأس لآلاف الأطفال حديثى الولادة، ونصحت بعض الدول النساء بعدم الحمل بسبب انتشار هذا الفيروس وينتقل عن طريق البعوض، ولم يتوفر علاج أو لقاح لهذا المرض حتى الآن.

اليوم السابع -1 -2016

وتم تسجيل أكثر من 100 حالة مصابة بفيروس زيكا فى مدينة مارتينيك الفرنسية.. وقال فريق من العلماء عبر موقع "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن هناك أدلة ضئيلة جداً حول وجود بضع حالات انتقل إليها فيروس زيكا عن طريق ممارسة الجنس.

اليوم السابع -1 -2016

وأكد المسئولون فى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” الأمريكى، أن الأدلة غير كافية لتبرير مثل هذا التحذير، لاعتبار فيروس زيكا ضمن الأمراض المنقولة جنسيا، مشيرين إلى أن الناقل الأساسى بوضوح هو "البعوض".

اليوم السابع -1 -2016

وأضاف الدكتور مارسيو نيهاب، طبيب الأطفال وأخصائى الأمراض المعدية فى معهد أبحاث بولاية ريو دى جانيرو، أن هناك حاجة لمزيد من البحث الذى يتعين القيام به لإثبات بشكل قاطع أن فيروس زيكا يمكن أن ينتقل أثناء ممارسة الجنس.
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