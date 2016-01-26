بالصور.. فيروس "زيكا" يهدد العالم وقد ينتقل عن طريق ممارسة الجنس

انتشر فيروس "زيكا" فى الولايات المتحدة، مسببا تلف الدماغ عند الأطفال والشلل فى البالغين، ومن المعتقد أنه ينتقل عن طريق البعوض "الناموس"، لكن أظهرت دراسة علمية حديثة أنه قد ينتقل عن طريق ممارسة الجنس، وهذا أمر خطير للغاية ويهدد حياة كثير من الأشخاص ويمكن أن ينتشر حول العالم.

ويسبب فيروس زيكا تشوهات خلقية تتمثل فى صغر حجم الرأس لآلاف الأطفال حديثى الولادة، ونصحت بعض الدول النساء بعدم الحمل بسبب انتشار هذا الفيروس وينتقل عن طريق البعوض، ولم يتوفر علاج أو لقاح لهذا المرض حتى الآن.

وتم تسجيل أكثر من 100 حالة مصابة بفيروس زيكا فى مدينة مارتينيك الفرنسية.. وقال فريق من العلماء عبر موقع "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن هناك أدلة ضئيلة جداً حول وجود بضع حالات انتقل إليها فيروس زيكا عن طريق ممارسة الجنس.

وأكد المسئولون فى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” الأمريكى، أن الأدلة غير كافية لتبرير مثل هذا التحذير، لاعتبار فيروس زيكا ضمن الأمراض المنقولة جنسيا، مشيرين إلى أن الناقل الأساسى بوضوح هو "البعوض".

وأضاف الدكتور مارسيو نيهاب، طبيب الأطفال وأخصائى الأمراض المعدية فى معهد أبحاث بولاية ريو دى جانيرو، أن هناك حاجة لمزيد من البحث الذى يتعين القيام به لإثبات بشكل قاطع أن فيروس زيكا يمكن أن ينتقل أثناء ممارسة الجنس.

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