البيشمركة الكردية تحبط هجوما لداعش وتقتل 6 انتحاريين فى سنجار

ذكرت مصادر فى قوات البيشمركة الكردية اليوم الثلاثاء أنها احبطت محاولة لمجموعة من الانتحاريين من تنظيم داعش للهجوم على أحد مناطق قضاء سنجار شمال غربى مدينة الموصل 400كم شمالى بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا ) أن تنظيم داعش شن اليوم هجوما بستة انتحاريين استهدف منطقة دوميز فى قضاء سنجار وتصدت لهم قوات البيشمركة وتمكنت من قتل الانتحاريين جميعا على الفور قبل عملية تفجير أنفسهم على نقاط تفتيش تعود للبيشمركة عند مدخل منطقة دوميز.

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