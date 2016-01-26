باسم مرسى: "مش فارق معايا الانتقاد.. وليه جمهور الزمالك بيشتم اللاعبين؟"

أعرب باسم مرسى مهاجم الزمالك، عن تعجبه من هجوم جماهير القلعة البيضاء على اللاعبين، موجها سؤاله لهم: "نفسى أعرف بتشتموا اللاعبين ليه؟!.. لو سعادتك بتحب الزمالك واللاعبين يبقى يا تكرهم يا تحبهم، مش شوية تحبهم وشوية تكرهم، وكهربا اللى بتشتموه ده هو اللى مكسبكم المتشات اللى فاتت كلها".

وأضاف باسم مرسى خلال تصريحاته لبرنامج "الملاعب اليوم" أنه يجتهد بقدر كبير فى التدريبات والمباريات، ويقدم كل ما فى وسعه، وينتظر التوفيق من الله، قائلاً: "أنا بجتهد وبعمل اللى على، وبخلص لناديا لحد آخر ثانية، لكن مش فارق معايا النقد، واللى ينتقد ينتقد أنا مش بسمع لحد، وعايز انتقادات أكتر الفترة اللى جاية".