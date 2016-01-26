بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال حملة فيروس "سى"

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال حملة مكافحة فيروس "سى"، بمركز الرياض، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر "، من خلال عمل قوافل مديرية الشئون الصحية، تحت رعاية محافظ كفر الشيخ، وذلك بعنوان "كفر الشيخ خالية من فيروس سى خلال العام 2016م".

وأسفرت نتائج الحملة، عن عمل التحاليل الطبية وفحص عدد (1383) شخصًا ممن تم عمل كشف طبى عليهم منهم عدد "1129" حالات سلبية، وعدد "254" حالات إيجابية بنسبة 18.4% من إجمالى المترددين، وتم عمل تثقيف صحى لعدد "770" حالة، وحالات الاستبيان "200" شخص بنسبة رضاء المنتفعين 92%، وعن حالات التضامن الاجتماعى، وصلت إلى "183" حالة عبارة عن إعانة نقدية، وحالات ملفات معاش ضمان اجتماعى، وحالات معاش معوقين.

وخلال عمل الحملة تم تحويل الحالات الإيجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحى بكفر الشيخ، لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات صرف العلاج.

جدير بالذكر، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ قد أطلق، صباح يوم الأربعاء، 13 يناير الحالى، حملة كفر الشيخ خالية من فيروس "سى" خلال العام 2016م، من مدينة الرياض بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لعلاج فيروس "سى" فى ربوع المحافظة لتصل إلى أقصى قرية وتستمر أعمال الحملة بالرياض 15 يوما حتى الأربعاء 27 من يناير الجارى، يليها مركز ومدينة الحامول بداية من السبت القادم لمدة 15 يوما، ثم باقى مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الفحوصات الطبية والعلاج بالمجان دون التقيد بفئة عمرية لتشمل الأطفال والأولوية لكبار السن، داعياً وسائل الإعلام لمساعدة الحملة فى توعية المواطنين.

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