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تقارير: بايرن ميونيخ يسعى لضم موستافي

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تقارير: بايرن ميونيخ يسعى لضم موستافي تقارير: بايرن ميونيخ يسعى لضم موستافي

(إفي): أفادت "سكاي سبورت نيوز" الاخبارية الرياضية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يسعى للحصول على خدمات مواطنه، شكودران موستافي الذي يلعب حاليا بصفوف فالنسيا الإسباني.

جاء اهتمام النادي البافاري بقلب دفاع النادي الإسباني بعد غياب لاعبه جيروم بواتينج الذي تعرض لإصابة عضلية خطيرة بمباراة هامبورج الأسبوع الماضي في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، لمدة ستتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وبذلك سيتغيب بواتينج حتما عن مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقرر انطلاقه بمنتصف الشهر المقبل، والتي سيصطدم فيها الفريق البافاري بوصيف حامل اللقب الموسم الماضي، يوفنتوس الإيطالي.

ويحظى بايرن حاليا بلاعبين اثنين في قلب الدفاع خافي مارتينيز وأولجر بادشتوبر بسبب عدم تعافي مهدي بن عطية بعد من إصابته العضلية.

يشار إلى أن النادي الألماني كان قد أعلن رسميا عدم اعتزامه اللجوء لفترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب بواتينج.

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