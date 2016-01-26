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غدًا.. مؤلفة مسلسل أريد رجلًا في ضيافة دينا صلاح الدين على «راديو مصر»

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غدًا.. مؤلفة مسلسل أريد رجلًا في ضيافة دينا صلاح الدين على «راديو مصر» غدًا.. مؤلفة مسلسل أريد رجلًا في ضيافة دينا صلاح الدين على «راديو مصر»

كتبت- إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية دينا صلاح الدين غداً ببرنامجها “طلعت شمس النهارده” الساعه 7 صباحًا على راديو الكاتبة نور عبد المجيد مؤلف مسلسل أريد رجلًا الذي يذاع من الأحد للخميس على MBC مصر وحقق نجاحًا جماهيريًا.

وقالت «دينا»، في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، أن المسلسل يدور فى إطار اجتماعي رومانسي بشكل واقعي يرصد حقيقة نعيشها ويرسخ لقيم، نحتاجها، كما يرصد وجها آخرًا لمذيعات الإذاعة.

وتقول الكاتبة نورعبد المجيد، رغم أن عنوان الرواية و المسلسل قد يفرض معنى بعينه على القارئ أو المشاهد الا أن هذه الرواية تفجر قضية بدأت منذ الجاهلية وقد تستمر حتى القيامة، وهي قضية تتقدم بها زوجة الى القضاء المصري تطلب الطلاق من زوجها لأنه لا يوجد سوى الإناث ولا تريد أن تحرم من حقها في مولود ذكر، قضية ترفع تهمة إنجاب البنات عن نساء كثيرات يهجرهن الزوج و يلومهم المجتمع لإنجاب الإناث.

ويذكر أنه بعد صدور هذه الرواية قامت سيدة سعودية من المنطقة الشرقية في برفع دعوى مماثلة على زوجها بعد أن أساء معاملتها لأنها أنجبت له خمس فتيات و بعد أن أصبح يحملها مسؤلية ذلك ويهددها بتطليقها و الزواج من آخرى تنجب له ذكر.

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أونا

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