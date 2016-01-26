‏مديرية أمن شمال سيناء تقوم بحملات أمنية موسعة وتضبط 37 شخصًا مشتبها بهم

أوقفت قوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمديرية أمن شمال سيناء اليوم ما لايقل، عن 37 مشتبهًا بهم خلال عدة حملات أمنية، قامت بها قوات الشرطة الان في، مدينة العريش وكافة المناطق بها.

وأكد مصدر أمني بشمال سيناء، مطلع لموقع إلى أن الحملات الأمنية الآن، لا تزال تتواصل داخل مدينة العريش وعلى إمتداد الطريق، الدولي الساحلي بالعريش من منطقة قوات الأمن عند مدخل المدينة مررورًا بحي المساعيد وشارع 26 يوليو داخل المدينة وحتى مدخل حي الريسة.

وأضاف وأشار المصدر الأمني أنه جار فحص جميع الموقوفين، وكما تم الإفراج عن 33 شخصًا آخرين تم احتجازهم في، وقت سابق من اليوم وبعد أن تبين أنهم غير مطلوبين أمنيًا، وتم احتجاز عدد 5 آخرين، وأفادت بصدور أحكام غيابية ضدهم من القضاء في سيناء.‏