وزير الكهرباء يستعرض أمام الرئيس الخطة العاجلة استعداداً للصيف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التخطيط والمتابعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والبترول والثروة المعدنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عدداً من المشروعات التى أنجزتها الوزارة فى إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء استعداداً لفصل الصيف المقبل، ومن بينها محطة توليد شمال الجيزة التى تعمل بنظام الدورة المركبة، ومحطة توليد المحمودية والجارى العمل على تحويلها إلى العمل بنظام الدورة المركبة، ومحطة توليد غرب أسيوط بطاقة ألف ميجاوات، ومحطة توليد غرب دمياط بطاقة 500 ميجا وات.

وقال الوزير، إن جهود الوزارة تتواصل لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتماداً على الطاقة المتجددة والفحم، مع مراعاة جميع المعايير البيئية.

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