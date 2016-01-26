السيسى يوجه الحكومة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وانتظام الخدمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية مواصلة العمل بدأب فى مختلف القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين المصريين، لما لذلك من مردود إيجابى على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وانتظام الخدمات المقدمة إليه وضمان جودتها وتحسينها بشكل مُستدام، فضلاً عما توفره مختلف المشروعات التى تدشنها وتنفذها الدولة من فرص العمل وتشغيل الشباب.

وشدد الرئيس، خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمتابعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والبترول والثروة المعدنية؛ على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الاعتماد على المكون المحلى المتوافر بالسوق المصرية فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها.

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