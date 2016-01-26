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بالفيديو..إدارة مستشفى البحرية الأمريكية تطالب العاملين بالهرب أو القتال

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بالفيديو..إدارة مستشفى البحرية الأمريكية تطالب العاملين بالهرب أو القتال بالفيديو..إدارة مستشفى البحرية الأمريكية تطالب العاملين بالهرب أو القتال
أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن هناك إطلاق نار مستمر فى مستشفى تابع للبحرية الأميركية فى سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والسلطات تطلب من العاملين إخلاء المستشفى.

ووفق البث المباشر لفضائية "سكاى نيوز" ظهر رجال الشرطة وهم يحاصرون المستشفى بالكامل.

من جانبه قال مراسلى "سكاى نيوز" إن إدارة المستشفى التابع للبحرية الأميركية فى سان دييغو تطلب من العاملين "الهروب أو القتال"، مشيراً إلى أنه لم يتم الإعلان عن أية حالات وفاة أو إصابة حتى الآن.


>- إطلاق نار مستمر بمستشفى تابع للبحرية الأمريكية فى سان دييجو بكاليفورنيا
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