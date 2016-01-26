مصادر بلجنة لائحة البرلمان: اتفاق على منح رؤساء اللجان حق مخاطبة الجهات غير السيادية

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب على منح رؤساء اللجان النوعية بالمجلس فى مخاطبه السلطة التنفيذية بدلا من قصرها على رئيس مجلس النواب عدا المخاطبات الخاصة برئيس الجمهورية والوزرات السيادية.

وأضافت المصادر، أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة المواد الخاصة بتشكيل اللجنة العامة، وذلك لبحث كيفية وضع الائتلافات داخل اللائحة، على أن يتم بحثها فى ضوء مواد الدستور فى اجتماع لاحق.

وتابعت المصادر، أن من ضمن المواد التى تم تأجيلها، الخاصة بلجنة القيم، بعد مطالبات من بعض الأعضاء بالغاؤها ونقل اختصاصتها للجنة العامة.

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