مرتضى منصور يخرج غاضباً من لجنة إعداد اللائحة ويهدد بالانسحاب

غادر المستشار مرتضى منصور، عضو اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون باللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع.

وقالت مصادر، إن مغادرة "منصور" الاجتماع جاءت بعد اعتراضه على التصريحات التى أدلى بها عدد من أعضاء اللجنة حول عملها، رغم الاتفاق سابقا على أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة المسئول الوحيد عن التصريحات الإعلامية فيما يخص عمل اللجنة.

وأضافت المصادر، أن "منصور" خرج غاضبا من الاجتماع مهددا بالانسحاب منها.

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