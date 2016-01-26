فاطمة ناعوت: سأذهب للسجن مرفوعة الراس وأعتبر الفترة فرصة للتأمل والإبداع

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن أول من اتصل بها هاتفيا بعد صدور حكم من محكمة جنح الخليفة بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان، هو حلمى النمنم وزير الثقافة لتقديم الدعم لها بشكل شخصى.

وأعربت ناعوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت"، والمذاع على فضائية "أون تى فى"، عن حزنها على 9 قرون من التنوير التى بدأها ابن رشد والعديد من المتصوفة وصولاً إلى طه حسين، معتبره أن جهودهم ذهبت هباءً، مضيفة "انا راضية على حكم القضاء، و أعلن عدم طلبى الدعم من نقابة الصحفيين أو اتحاد الكتاب أو نقابة المهندسين، حتى لو حكم بسجنى سأذهب رافعة الرأس لأننى أحترم كل الأديان، ومن رفع القضية على لا يعرف كتابة لفظ الجلالة".

أضافت فاطمة ناعوت، أنها لا تواجه مشكلة مع السجن، و تعتبره فرصة للتأمل و الإبداع.

- الحبس 3 سنوات والغرامة للكاتبة فاطمة ناعوت لاتهامها بازدراء الأديان