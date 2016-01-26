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نقيب المهن التمثيلية: أحمد مالك سيخضع للتحقيق بالنقابة غداً

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نقيب المهن التمثيلية: أحمد مالك سيخضع للتحقيق بالنقابة غداً نقيب المهن التمثيلية: أحمد مالك سيخضع للتحقيق بالنقابة غداً
قال أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفنان الشاب أحمد مالك، أمس الاثنين، و طالبه بتقديم اعتذار لخروجه عن حدود الرأى الشخصى وموقفه تجاه مؤسسة مسئولة فى واقعة "الواقى الذكرى"، مشيراً إلى أن أحمد مالك تم إيقافه و سيمثل للتحقيق من النقابة غدا.

أضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت"، و المذاع على فضائية "أون تى فى"، قائلاً "هو طبعاً صغير و غير مدرك اللى بيعمله و لما اتصلت بيه قالى أنا غلطان و نفسياً كان مدمر، و رغم أن الخطأ ليس مهنيا إلا أنه سيخضع للتحقيق فى النقابة، و الذى ربما يصل إلى الإيقاف سنة أو ستة أشهر إذا لم يتم إيقافه نهائياً".

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن الممثل الشاب أحمد مالك سيمثل أمام لجنة التحقيق بالنقابة غدا.


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