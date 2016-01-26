نقيب المهن التمثيلية: أحمد مالك سيخضع للتحقيق بالنقابة غداً

قال أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفنان الشاب أحمد مالك، أمس الاثنين، و طالبه بتقديم اعتذار لخروجه عن حدود الرأى الشخصى وموقفه تجاه مؤسسة مسئولة فى واقعة فيديو "الواقى الذكرى"، مشيراً إلى أن أحمد مالك تم إيقافه و سيمثل للتحقيق من النقابة غدا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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أضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت"، و المذاع على فضائية "أون تى فى"، قائلاً "هو طبعاً صغير و غير مدرك اللى بيعمله و لما اتصلت بيه قالى أنا غلطان و نفسياً كان مدمر، و رغم أن الخطأ ليس مهنيا إلا أنه سيخضع للتحقيق فى النقابة، و الذى ربما يصل إلى الإيقاف سنة أو ستة أشهر إذا لم يتم إيقافه نهائياً".
وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن الممثل الشاب أحمد مالك سيمثل أمام لجنة التحقيق بالنقابة غدا.
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-انتقادات لـ أحمد مالك ومراسل "أبلة فاهيتا" بسبب "الواقى الذكرى"
>
- أشرف زكى: تحويل أحمد مالك للتحقيق ووقف تصاريح عمله
>
- أشرف زكى: أحمد مالك سيقدم اعتذارا للجميع عما فعله فى حق الشرطة
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