أخبار السعودية اليوم.. تركى الفيصل: على إيران الاعتذار عن حرق السفارة

ركزت أخبار السعودية اليوم، الثلاثاء، على تصريحات الأمير تركى الفيصل المدير السابق للمخابرات السعودية فى باريس عشية زيارة الرئيس الإيرانى حسن روحانى لفرنسا، والتى أكد خلالها أن إيران "يجب أن تعتذر" للسعودية على حرق السفارة السعودية بداية يناير أثناء تظاهرة فى طهران. وصرح الفيصل الذى يزور باريس "عليهم اولا أن يتوجهوا إلينا ويقولون انهم يعتذرون عن حريق السفارة وتبعاته"

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بما نشرتة شبكة cnn حول اقتراب المملكة العربية السعودية على الانتهاء من تكوين مجموعة ضغط "لوبى" خاصة بها فى أمريكا، حيث تعتبر المملكة أنها عرضة لمحاولات تشويه وتنميط أو إساءة لعرض ثقافتها، رغم العلاقات القوية التى لطالما جمعتها سياسيا بالغرب والإدارة الأمريكية، وتفتقد لـ "لوبى" ينقل رأيها إلى المستويات السياسية العليا كما هى الحال بالنسبة للوبى الإسرائيلى أو حتى الإيرانى.

وصرح المحلل السياسى السعودى، سلمان الأنصارى لشبكة،CNN Arabic بخبر إطلاق "لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية" التى ستعرف اختصارا بـ"سابراك" فى منتصف مارس المقبل.

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بتسديد السعودية مبلغ 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية لدعم موازنة فلسطين.

وأوضحت الجامعة العربية، فى بيان لها اليوم، أنها تلقت مذكرة من الوفد الدائم للسعودية تفيد بقيام الصندوق السعودى للتنمية بتحويل أقساط الأشهر (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2015) بمبلغ إجمالى يعادل (60) مليون دولار أمريكى.