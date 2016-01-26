أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور..أمطار غزيرة تتسبب فى فيضانات وتؤثر على إمدادات الكهرباء فى غزة

Google+ Print
بالصور..أمطار غزيرة تتسبب فى فيضانات وتؤثر على إمدادات الكهرباء فى غزة بالصور..أمطار غزيرة تتسبب فى فيضانات وتؤثر على إمدادات الكهرباء فى غزة

>تسببت الأمطار الغزيرة فى فيضانات واسعة فى قطاع غزة، ما يضيف مزيدا من العبء على البنية التحتية المتهالكة وإمدادات الكهرباء فى هذا القطاع المحاصر.

استخدمت أجهزة الإنقاذ ألواح تجديف اليوم الثلاثاء لإجلاء السكان من نحو اثنى عشر منزلا اجتاحتها الفيضانات، وتشكلت برك من المياه فى الطرق الرئيسية بسبب سوء الصرف الصحى.

يعيش نحو 1.8 مليون شخص فى هذا القطاع الساحلى الذى تسيطر عليه حركة حماس، وتفاقمت أزمة انقطاعات التيار الكهربى والغاز جراء الأحوال الجوية السيئة، فيما قام بعض السكان بحرق الخشب للتدفئة.

محمد الشوا المسؤول فى اتحاد موزعى الغاز يقول إن الغاز الذى يدخل القطاع غير كاف، وفرضت إسرائيل ومصر حصار على قطاع غزة، عندما انتزعت حماس السيطرة على القطاع من السلطة الفلسطينية المدعومة غربيا عام

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل