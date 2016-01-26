برلمانى عراقى يطالب الحكومة بشراء الطائرات من روسيا بدلا من أمريكا

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع فى البرلمان العراقى إسكندر وتوت، اليوم، الثلاثاء، الحكومة المركزية إلى "اللجوء لفرنسا وروسيا لشراء الطائرات"، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بالتزاماتها بشأن إمداد بلاده بطائرات حربية من طراز F16.

وأكد وتوت، فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع)، الثلاثاء، أن "الطيران الأمريكى لم يكن بالمستوى المطلوب فى مساندة القوات الأمنية بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابى".

وأوضح أن "واشنطن أخلت بالاتفاق ولم تسلم طائرات الـ F16، فى الوقت المحدد ضمن الجدول".

وأوضح وتوت أن بلاده تحتاج إلى "قوة جوية ضاربة" فى عملياتها لاقتلاع تنظيم "داعش" الإرهابى من شمال وغرب العراق.