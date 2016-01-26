أخبار اليمن اليوم.. التحالف يقصف الحوثيين وصالح فى صنعاء

تناولت أخبار اليمن اليوم عدد من الأخبار الهامة ففى البداية، قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفقاً لأخبار اليوم اليوم فقد استهدفت الطائرات، حسب شهود العيان، معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوبى العاصمة ومقر كلية الهندسة العسكرية وموقعا فى شارع الاربعين بمنطقة سعوان بمديرية شعوب شمال العاصمة ونقطة أمنية فى منطقة شهران بشارع السبعين ، وكلها مواقع تتخذها الميليشيات الحوثية مقرات لها.

وسمع دوى انفجارات قوية فى العاصمة وسط تحليق مستمر للطائرات قبل وبعد القصف.

>وركزت أخبار اليمن اليوم على تمكن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أخيرا من إدخال إمدادات غذائية داخل مناطق محاصرة فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن حيث يعانى السكان من ظل ظروف قاسية وندرة الغذاء بسبب الحرب.

وأوضح بيان للبرنامج أنه تم يوم الخميس الماضى إدخال قافلة مكونة من 12 شاحنة محملة بمواد غذائية، تكفى ثلاثة آلاف أسرة لمدة شهر، إلى منطقتى القاهرة والمظفر المحاصرتين. وأشار البيان إلى أن إدخال القافلة إلى هاتين المنطقتين تم بعد مفاوضات مكثفة للسماح للبرنامج بتقديم المساعدات إلى الآلاف من الجوعى الذين يحتاجونها بشدة.

وأضاف البيان أن هذا التقدم الكبير تزامن مع وصول بعثة مشتركة من الأمم المتحدة إلى محافظة إب شمال شرق مدينة تعز حيث التقى مسئولون من منظمات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة مع ممثلين محليين وشهدوا الوصول الأمن للمساعدات الإنسانية.

وشهدت أخبار اليمن اليوم استقبال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى مكتبة بديوان عام الوزارة اليوم، إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممى إلى اليمن.

واطلع الشيخ عبد الله بن زايد خلال اللقاء على تطورات الوضع على الساحة اليمنية وجهود الأمم المتحدة فى اليمن التى تحظى بدعم كامل من القيادة الشرعية اليمنية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمى والدولى.

وتم أيضا بحث سبل تعزيز الشراكة الإنسانية والعمل على تنسيق البرامج والأنشطة الإغاثية والتنموية فى اليمن بما يخدم الأهداف ويحقق التطلعات المشتركة فى المجال الإنسانى.