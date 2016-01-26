أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الأركان اليمنى:التوجه نحو صنعاء مسألة وقت وبحاح يلتقى مسئول إماراتى

Google+ Print
رئيس الأركان اليمنى:التوجه نحو صنعاء مسألة وقت وبحاح يلتقى مسئول إماراتى رئيس الأركان اليمنى:التوجه نحو صنعاء مسألة وقت وبحاح يلتقى مسئول إماراتى

>قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى، اللواء محمد على المقدشى، أن بوادر النصر بدأت تلوح فى الأفق، وأن تحرير اليمن من الحوثيين ومليشيات الرئيس السابق على عبد الله صالح الانقلابية بات وشيكا، مؤكدا أن التوجه صوب صنعاء مسألة وقت.

وشدد المقدشي، فى لقاء مع ضباط وجنود اللواء 26 مشاة، فى مأرب، على أهمية الاستعداد القتالى والإعداد النفسى والمعنوى للمقاتلين لبدء معركة تحرير مديرية حريب بمأرب، وبيحان وعين فى منطقة شبوة، والتى تعد أخر معاقل المليشيات فى المحافظتين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن رئيس الأركان إشادته بما تحقق من انتصارات فى مأرب والجوف، وسيطرة الجيش والمقاومة على مواقع استراتيجية فى جبل هيلان بمديرية صرواح بمأرب، وبالقرب من فرضة نهم باتجاه العاصمة، والتقدم المستمر الذى تم إحرازه بإسناد من قوات التحالف العربى فى الكثير من المواقع.

من ناحية أخرى أجتمع خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء ، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن مع على الاحبابى المبعوث الإماراتى الخاص الى اليمن.
>وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع باليمن وخاصة فى المناطق المحررة من الميليشيات الانقلابية.

كما تم مناقشة الاعمال التى تقوم بها الامارات فى عدن والخطط التى يعملون وفقها بالتنسيق مع وقيادات السلطات المحلية فى المحافظات والتى شملت مختلف المجالات الاغاثية والأمنية والعسكرية وإعادة الإعمار.

وأكد رئيس الوزراء أن الجهود التى بذلها الرئيس والسلطة المحلية بمحافظة عدن كبيرة وتحتاج الى تضافر الجهود لتعزيز الجوانب الأمنية وضرورة العمل المنظم والجاد والتنسيق المحكم بين أجهزة الامن وقوات التحالف بما يضمن ضبط المتورطين بالسعى لزعزعة الأمن بمحافظة عدن على وجه التحديد.

وجدد بحاح حرص الحكومة على استعادة كافة المحافظات بالطرق السلمية وأن يحل السلام وتتوقف معاناة اليمنيين التى تتسبب مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية فى استمرارها.. مؤكدا مساعى الدولة للدفع بأى مشاورات جادة نحو سلام حقيقى ودائم.

وأعرب بحاح عن تقديره للجهود المثمرة التى يبذلها الهلال الأحمر الإماراتى ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية فى عدد من المحافظات اليمنية.. وأشاد بالدور الكبير الذى قدمته وما زالت تقدمه دولة الأمارات لليمن فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.. كما أعرب عن تقديره للجهود التى تبذلها دول التحالف وفى مقدمتها .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن