«عكاشة»: الجيش أحبط مخططات «بيت المقدس» على الحدود الشمالية في ذكرى يناير

أكد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن الجهاز الأمني المصري نجح فى فك شفرات مخطط لجماعة «أنصار بيت المقدس» على الحدود الشمالية بسيناء، كان يهدف لاستهداف مناطق حيوية، خاصةً بعد ورود تقارير استخباراتية تكشف تحركات أفراد من جماعات متطرفة تهدف لاستغلال ذكرى ثورة 25 يناير فى تنفيذ عمليات إرهابية على الحدود الشماليه للبلاد.

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره لقناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم،أن المعلومات تمثلت فى التخطيط لعميات نوعية في منطقة سيناء باستغلال الفترة الزمينة من 25 إلى 28 يناير الجاري.

وأوضح أن قوات من الجيش قامت بعمليات استكشافية للتبع أفراد التنظيم الإرهابي ومحاصرته بعد قطع كافة وسائل الاتصالات المستخدمة في مثل هذه العمليات، مشددًا على أن بيان المتحدث العسكري أكد صحة هذه المعلومات، خاصة بعد أن تبين للقوات توقيت بدء هذه العمليات.