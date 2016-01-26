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وفاة 3 وارتفاع الإصابات إلى 83 بأنفلونزا الخنازير في شمال سيناء

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وفاة 3 وارتفاع الإصابات إلى 83 بأنفلونزا الخنازير في شمال سيناء وفاة 3 وارتفاع الإصابات إلى 83 بأنفلونزا الخنازير في شمال سيناء

محافظة شمال سيناء – أرشيفية

 

أعلن الدكتور رمضان إسحاق، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بالأنفلونزا الموسمية على مستوى المحافظة بلغت 82 حالة، بينها 3 حالات وفاة.

وأضاف «إسحاق»، خلال اجتماع اللجنة المشكلة بشمال سيناء لمواجهة المرض، بديوان عام المحافظة، أن من بين الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض 40 حالة مستشفى العريش العام، منها 4 حالات إيجابية و21 حالة سلبية.

وتابع ‘‘توفي 3 أشخاص بينهم حالتان لأسباب أخرى بخلاف الأنفلونزا، وخرج 19 حالة بعد التأكد من الشفاء’’.

وكان اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء ، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة مرض الأنفلونزا الموسمية ، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية ممثلين عن مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف والأزهر الشريف، بجانب عدد من مديري الإدارات والمديريات المعنية.

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