وفاة 3 وارتفاع الإصابات إلى 83 بأنفلونزا الخنازير في شمال سيناء

أعلن الدكتور رمضان إسحاق، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بالأنفلونزا الموسمية على مستوى المحافظة بلغت 82 حالة، بينها 3 حالات وفاة.

وأضاف «إسحاق»، خلال اجتماع اللجنة المشكلة بشمال سيناء لمواجهة المرض، بديوان عام المحافظة، أن من بين الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض 40 حالة مستشفى العريش العام، منها 4 حالات إيجابية و21 حالة سلبية.

وتابع ‘‘توفي 3 أشخاص بينهم حالتان لأسباب أخرى بخلاف الأنفلونزا، وخرج 19 حالة بعد التأكد من الشفاء’’.

وكان اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء ، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة مرض الأنفلونزا الموسمية ، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية ممثلين عن مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف والأزهر الشريف، بجانب عدد من مديري الإدارات والمديريات المعنية.