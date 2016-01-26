محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدينة سكنية على مساحة 8000 فدان

حضر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات بالجامعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، أنه سيتم إنشاء مدينة سكنية جديدة على الطريق الدولى الساحلى على مساحة 8000 فدان، وأنه سيتم إنشاء فرع للجامعة بهذه المدينة السكنية العصرية، ضمن خطة متكاملة للنهوض بكافة مؤسسات وقطاعات المحافظة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كامل بين المحافظة والجامعة لوضع الحلول العلمية للعديد من المشاكل وتحسين كافة الخدمات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هناك تعاون بين الجامعة والمحافظة وصندوق "تحيا مصر" ومديرية الشئون الصحية، لمكافحة فيروس "سى" ضمن الحملة القومية "محافظة كفر الشيخ خالية من فيروس سى"، مؤكداً أن الحملة تعمل حالياً بمركز الرياض ثم مراكز ومدن المحافظة بالتوالى؛ يستغرق عمل الحملة 15 يوما بكل مركز من مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن الحملة تصل إلى أبعد قرية وتجمع سكنى والفحوصات الطبية والعلاج مجاناً، داعياً كافة وسائل الإعلام للتعاون، وإعلام المواطنين بعمل هذه الحملات من أجل صحة أفضل لأبنائنا .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن العمل الجماعى هو سمة المرحلة، مضيفاً أن المؤتمر الاقتصادى يكون فى مارس القادم، ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتسليط الضوء على كافة الجوانب والمناحى الاستثمارية بالمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، أنه سيتم تجهيز خطة للاستثمار بالمحافظة بعيدة عن العشوائية وإجراء العديد من الأبحاث التى تضع الحلول المباشرة لمشاكل المياه والكهرباء والثروة السمكية بالمحافظة.

وأضاف القمرى، أن الجامعة بكل إمكانياتها ستقوم بدورها الإيجابى تجاه المحافظة وأبنائها، وتحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

فى سياق متصل، قال الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ، فى تصريحات صحفية له، اليوم، إن اللواء السيد نصر، ووعد بحل النزاع بين الجامعة والوزارة الخاص بالمسرح المدرسى التابع للتربية والتعليم وضمه المسرح للمنشآت الجامعية لوجوده داخل الحرم الجامعى، وفى المقابل تخصص المحافظة قطعة أرض أخرى لمسرح المدرسى.

وأضاف القمرى، أن محافظ كفر الشيخ، عبر عن ثقته الكبيرة فى قدرة الجامعة على تنفيذ مشروع مدينة كفر الشيخ الجديدة، ودعا أعضاء هيئة التدريس للمشاركة بخبراتهم وأفكارهم فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بالمحافظة لتسويق المحافظة اقتصاديا وجذب فرص الاستثمار، والتعاون مع المحافظة فى مشروعها الجديد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للقضاء على "فيروس سى" داخل المحافظة وإعلان خلو محافظة كفر الشيخ منه فى نهاية عام 2016 .

وقال القمرى إن الجامعة قامت بعمل مسح طبى لعشرة آلاف وخمسمائة طالب خلال هذا العام وتبين إصابة 25 طالبا منهم بفيروس سى وتم علاجهم بالفعل مؤكدا على الدور المحورى للجامعة فى خدمة أبناء المحافظة.



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