أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدينة سكنية على مساحة 8000 فدان

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدينة سكنية على مساحة 8000 فدان محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدينة سكنية على مساحة 8000 فدان
حضر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات بالجامعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، أنه سيتم إنشاء مدينة سكنية جديدة على الطريق الدولى الساحلى على مساحة 8000 فدان، وأنه سيتم إنشاء فرع للجامعة بهذه المدينة السكنية العصرية، ضمن خطة متكاملة للنهوض بكافة مؤسسات وقطاعات المحافظة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كامل بين المحافظة والجامعة لوضع الحلول العلمية للعديد من المشاكل وتحسين كافة الخدمات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هناك تعاون بين الجامعة والمحافظة وصندوق "تحيا " ومديرية الشئون الصحية، لمكافحة فيروس "سى" ضمن الحملة القومية "محافظة كفر الشيخ خالية من فيروس سى"، مؤكداً أن الحملة تعمل حالياً بمركز الرياض ثم مراكز ومدن المحافظة بالتوالى؛ يستغرق عمل الحملة 15 يوما بكل مركز من مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن الحملة تصل إلى أبعد قرية وتجمع سكنى والفحوصات الطبية والعلاج مجاناً، داعياً كافة وسائل الإعلام للتعاون، وإعلام المواطنين بعمل هذه الحملات من أجل صحة أفضل لأبنائنا .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن العمل الجماعى هو سمة المرحلة، مضيفاً أن المؤتمر الاقتصادى يكون فى مارس القادم، ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتسليط الضوء على كافة الجوانب والمناحى الاستثمارية بالمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، أنه سيتم تجهيز خطة للاستثمار بالمحافظة بعيدة عن العشوائية وإجراء العديد من الأبحاث التى تضع الحلول المباشرة لمشاكل المياه والكهرباء والثروة السمكية بالمحافظة.

وأضاف القمرى، أن الجامعة بكل إمكانياتها ستقوم بدورها الإيجابى تجاه المحافظة وأبنائها، وتحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

فى سياق متصل، قال الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ، فى تصريحات صحفية له، اليوم، إن اللواء السيد نصر، ووعد بحل النزاع بين الجامعة والوزارة الخاص بالمسرح المدرسى التابع للتربية والتعليم وضمه المسرح للمنشآت الجامعية لوجوده داخل الحرم الجامعى، وفى المقابل تخصص المحافظة قطعة أرض أخرى لمسرح المدرسى.

وأضاف القمرى، أن محافظ كفر الشيخ، عبر عن ثقته الكبيرة فى قدرة الجامعة على تنفيذ مشروع مدينة كفر الشيخ الجديدة، ودعا أعضاء هيئة التدريس للمشاركة بخبراتهم وأفكارهم فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بالمحافظة لتسويق المحافظة اقتصاديا وجذب فرص الاستثمار، والتعاون مع المحافظة فى مشروعها الجديد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للقضاء على "فيروس سى" داخل المحافظة وإعلان خلو محافظة كفر الشيخ منه فى نهاية عام 2016 .

وقال القمرى إن الجامعة قامت بعمل مسح طبى لعشرة آلاف وخمسمائة طالب خلال هذا العام وتبين إصابة 25 طالبا منهم بفيروس سى وتم علاجهم بالفعل مؤكدا على الدور المحورى للجامعة فى خدمة أبناء المحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"