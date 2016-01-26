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إنهاء خدمة أستاذ جامعى بجامعة كفر الشيخ لانقطاعه عن العمل

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إنهاء خدمة أستاذ جامعى بجامعة كفر الشيخ لانقطاعه عن العمل إنهاء خدمة أستاذ جامعى بجامعة كفر الشيخ لانقطاعه عن العمل
قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن مجلس جامعة كفر الشيخ قرر إنهاء خدمة الدكتور محمد مصطفى أبو النجا المدرس المتفرغ بقسم النبات الزراعى بكلية الزراعة، لانقطاعه عن العمل عقب انتهاء مدة ما رخص له من إجازة مرافقة الزوجة بالمخالفة لقانون (49) لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه الإنذارت قرر المجلس ما سبق.

وأكد الدكتور ماجد القمرى، أن الدكتور محمد مصطفى يعمل بالنمسا منذ أكثر من 16 سنة مرافقا للزوجة وانتهت إجازته لمرافقة الزوجة من 30/6/2015 ولم يتم استلامه العمل، ولم يتقدم بتجديد الإجازة حتى الآن رغم إرسال خطابات له بعلم الوصول على عنوانه للعودة أو تجديد الإجازة، ولم تتلق الجامعة أى استجابة، والذى يعتبر انقطاعًا عن العمل ومخالفًا للقانون طبقا لنص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات، والتى تنص على "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".

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