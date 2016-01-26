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كيف تستخدمين مثبتات الشعر!

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الثلاثاء 26-01-2016 18:01

تساعد مثبتات الشعر في الحفاظ على تسريحة شعرك لمدّة أطول من المعتاد؛ ولذلك، تجدين دائماً مصففي الشعر يستخدمون هذا المنتج. لكن أيكون من المنطقي أن تقومي بزيارة مراكز التجميل في كلّ مرة تريدين فيها الحصول على تسريحة ثابتة طوال اليوم؟ بالتأكيد، لا.

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لا تقلقي، فـ"سيدتي نت" سيقدّم لك دليل استخدام مثبتات الشعر لتضمني الحصول على التسريحة التي تفضّلينها بنفسك في المنزل، والتي تدوم  لوقت طويل، مع إبراز لمعان طبيعيّ لشعرك.
بدايةً، يوجد نوعان من المثبتات، فتعرّفي إليهما لتستطيعي اختيار ما يناسبك منهما:
1.مثبت الشعر البخاخ: وهو ما يسمّى بالـSpray ، وهو عبارة عن بخاخ يرشّ الرذاذ مباشرةً على الشعر ليترك شعرك ثابتًا لفترة طويلة، كما يبرز لمعان وتألق الشعر. ولكن احرصي على إغلاق عينيك جيدًا، أثناء الرشّ، كي لا تؤذي عينيك، بالإضافة إلى مراعاة إبعاده عن بشرة الوجه، لأنه يؤثر بالسلب فيها. والاهم لا تستخدميه إلا بعد الانتهاء من تصفيف شعرك بالكامل.
2.مثبت الشعر غير البخاخ: يعطي نفس نتائج البخاخ للشعر، ولكنه يوضع على الشعر بطريقة مختلفة. كلّ ما عليك فعله هو رشّ الرذاذ على راحة اليد ووضعه على سطح شعرك، كما يمكنك وضعه أيضًا على الفرشاة أو مصفف الشعر الخاص بك؛ ويعتبر المثبت غير البخاخ أكثر أمانًا من المثبت البخاخ، لأنه لا ينتشر في الجو أو على البشرة.

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