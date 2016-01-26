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بالفيديو: القطن لرموش طويلة وكثيفة

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اعتدنا في موقع " سيدتي نت" أن نقدم لك ابتكارات جديدة ومجربة في عالم تقنيات المكياج. وبعد متابعة تساؤلاتك حول الطريقة الصحيحة لوضع الماسكرا والحصول على رموش طويلة ، إليك ابتكاراً جديداً من "سيدتي" يمنحك رموشاً طبيعية لا تقاوم.


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أولاً: ضعي طبقة من الماسكرا
ثانياً: ضعي القليل من القطن على فرشاة الحواجب.
ثالثاً: مشطي حاجبيك بالقطن.
رابعاً: ضعي طبقة ثانية من الماسكرا.
القطن سيلتصق بالماسكرا على حاجبيك ويمنحها كثافة لا مثيل لها.



تابعي الفيديو لمزيد من التفاصيل:

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سيدتي

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