بالفيديو: القطن لرموش طويلة وكثيفة

اعتدنا في موقع " سيدتي نت" أن نقدم لك ابتكارات جديدة ومجربة في عالم تقنيات المكياج. وبعد متابعة تساؤلاتك حول الطريقة الصحيحة لوضع الماسكرا والحصول على رموش طويلة ، إليك ابتكاراً جديداً من "سيدتي" يمنحك رموشاً طبيعية لا تقاوم.



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أولاً: ضعي طبقة من الماسكرا

ثانياً: ضعي القليل من القطن على فرشاة الحواجب.

ثالثاً: مشطي حاجبيك بالقطن.

رابعاً: ضعي طبقة ثانية من الماسكرا.

القطن سيلتصق بالماسكرا على حاجبيك ويمنحها كثافة لا مثيل لها.







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