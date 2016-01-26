مديرية أمن جنوب سيناء تضبط هارباً من قضية قتل

تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء من إلقاء القبض على هارب من قضية قتل بمدينة راس سدر، أثناء اختبائه فى أحد المناطق الجبلية بدائرة القسم .

كانت المعلومات توافرت لدى الرائد شريف الفقى رئيس مباحث راس سدر تفيد باختباء أحد المطلوبين على ذمة قضية قتل بأحد المناطق الجبلية بدائرة القسم .وعلى الفور تم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير امن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية اللذين أمرا بسرعة ضبط المتهم .

تم توجيه مأمورية برئاسة العقيد محمد عوض رئيس فرع البحث الجنائي بخليج السويس ضمت المقدم ايمن وحيد مفتش مباحث القسم والرائد شريف الفقى رئيس مباحث القسم والنقيب محمد يونس معاون أول مباحث القسم والنقيب محمد سامى معاون المباحث، وتمكنوا من ضبط المتهم مختبئا فى أحد المناطق الجبلية، وتبين انه يدعى عبدالله .س.س ع 29سنة عاطل ومقيم براس سدر، والمتهم فى القضية رقم 249لسنة 2015جنايات راس سدر لاتهامه مع آخرين بقتل عمر حسين الحويطى 22سنة وشروع فى قتل على سعيد حميد، والمجند العرابى محمد .

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو2015عندما نشب خلاف بين قبيلتين براس سدر على قطعة أرض مما ادى الى تربص الطرف الأول بالطرف الثانى وإطلاق النيران عليهم، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى وإصابة مجند بالقوات المسلحة.

تحررمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة وأمر حسن والى مدير نيابة راس سدر بسرعة ضبط المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة فور القبض عليهم .