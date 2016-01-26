إعلام 2016: «مذيع العرب» على الحياة.. وإطلاق «ONTV منوعات»

كتبت- إنجي لطفي

رصدت وكالة أنباء ONA، التجهيزات التي تستعد لها عدد من القنوات وفقًا لخريطتها البرامجية الجديدة بالإضافة إلى التطوير في الشكل والمحتوى الخاص بالشاشة.

وفي شبكة قناة الحياة، أعلنت الشبكة عن بداية العد التنازلي لبداية تصوير الموسم الثاني من برنامج المسابقات “مذيع العرب”، خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ مرحلة التصفيات واختيار المشاركين خلال الشهر الجاري من خلال جولات في عدة بلدان عربية، أو من خلال الموقع الرسمي للبرنامج لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواهب الحقيقة للمشاركة في الموسم الجديد.

فبالنسبة لقناة ONTV، أفادت المصادر لوكالة «ONA» للأنباء أن إدارة القناة قامت بالاتصال بالهيئة العامة للاستثمار لتقوية الترددات، لتصبح أكثر جودة، وسيتم تطوير البث بأحدث التقنيات العصرية الحديثة، بل سيكون للشكل والهوية البصرية للقناة، وفورمات البرامج، نصيبًا منها، حيث تم الاتفاق مع شركة بريطانية جديدة لتطوير شكل الشاشة بصريًا، وتجهيز لوجو جديد لتواصل مجموعة «ONTV» تحقيق نجاحاتها، مع إطلاق قناة جديدة على التردد الثاني لتصبح كقناة منوعات شاملة لباقة متنوعة ومختلفة من البرامج التى تهدف إلى إرضاء شرائح جماهيرية عريضة، وسيعرض عليها مباريات الدورى العام وتحليلات النتائج فى متابعة يومية ومستمرة للدوري المصري من خلال الاعلامي مدحت شلبي، فيما تعود أماني الخياط لتقديم “صباح أون” اعتبارًا من فبراير المقبل.

وإلى شبكة تلفزيون النهار، فمن المقرر أن تنظم حفل غدًا في إحدى الفنادق الشهير بوسط البلد للإعلان عن تفاصيل الخريطة البرامجية الجديدة من حيث الشكل والمضمون والإعلان والأسماء المنضمة للقناة وهي الإعلامية جيهان منصور والتي ستقدم برنامج “من أمريكا” برنامج عن الشأن الدولي، وريهام السهلي وشردي يقدمان برنامج ” كل يوم” توك شو مسائي، فيما يقدم أسماء مصطفى وخالد عليش وداليا أشرف برنامج صباحي ” نهار جديد”، فيما تقدم الإعلامية منى عبد الوهاب برنامج يجمع بين المسئولية الاجتماعية والترفية، بينما تقدم الإعلامية سالي عبد السلام برنامجًا مختلفًا عما قدمته في السابق، والإعلامية سلمى صباحي على تقديم برنامج للأطفال يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

أما قناة صدى البلد، أعلنت قناة دي دبيلو عربية (التابعة لمؤسسة دويتشه فيله الأمانية) عن تطوير شراكتها مع قناة صدى البلد، وذلك في المجال الرياضي وذلك من خلال فقرة رياضية أسبوعية للكابتن أحمد شوبير ضمن نشرتها الإخبارية.

وسيطل كابتن شوبير على مشاهدي DW عربية من خلال نشرتي التاسعة والعاشرة مساء يوم الأحد من كل أسبوع معلقًا على أهم مباريات الدوري الألماني، كما ستبث هذه الفقرة ضمن برنامج “مع شوبير” على شاشة صدى البلد.

وإلى قناة المحور، يغادر الإعلاميان محمد مصطفى شردي وشريف مدكور قناة المحور، حيث ينتقل الأخير إلى شاشة CBC سفرة لتقديم برنامج ” شارع شريف” اعتباراً من أول مارس، بينما ينتقل الإعلامي محمد مصطفى شردي إلى شاشة النهار اليوم ليتناوب على تقديم برنامج توك شو مع الإعلامية ريهام السهلي، فيما يتردد ترشيح الفنانة هنا شيحة لتقديم برنامج خلفًا لشريف مدكور، كما تبحث قناة المحور شراء محتوى من شبكة OSN فيما يتعلق بمضامين البرامج الترفيهية.