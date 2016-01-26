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المحافظات تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار.. وزكى بدر يطالب بتكثيف جولات المرور

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المحافظات تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار.. وزكى بدر يطالب بتكثيف جولات المرور المحافظات تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار.. وزكى بدر يطالب بتكثيف جولات المرور
أعلنت جميع محافظات ، خاصة التى تتعرض للأمطار، حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها لتطهير المجارى المائية لتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار.

وطلب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، اليوم، الثلاثاء، من المحافظين والأجهزة المعنية تكثيف جولات المرور، لتفقد حالة مخرات السيول وتطهيرها، وذلك فى إطار إجراءات المحافظات لمواجهة سقوط الأمطار مع التأكد من إزالة العوائق التى تعترض مجارى السيول وجاهزية المعدات اللازمة لسحب تجمعات الأمطار ومراجعة بالوعات الصرف الصحى ودراسة الأماكن المنخفضة وأماكن تجمع المياه بسبب عيوب الرصف .

وأشار الوزير إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الرى لمواجهة مخاطر السيول، وهيئة الأرصاد الجوية فى التنبؤ بحالة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية بصفة دورية، وإبلاغ المحافظات بها بشكل فورى لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وتفادى الآثار والخسائر الناجمة عنها، وقال إن غرفة عمليات الوزارة تتابع بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات مناسيب الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لشفطها.

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مصر 365

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