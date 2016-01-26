أخبار الساعة 6.. النيابة تحقق فى بلاغات تتهم أحمد مالك بالإساءة للشرطة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لتفاصيل أزمة إساءة الممثل الشاب أحمد مالك وشادى حسين مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" للشرطة فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، والتحقيقات الجارية معهما بعد تقديم عدة بلاغات حول الواقعة.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

- النيابة تفرغ اسطوانة إهانة مراسل برنامج فاهيتا وأحمد مالك للشرطة

- النيابة تحقق فى بلاغ الداخلية حول إساءة مراسل أبلة فاهيتا وأحمد مالك للشرطة

- تفاصيل إهانة أحمد مالك وشادى حسين لجنود الشرطة..الممثل الشاب وصديقه أهديا الجنود "واقى ذكرى" على أنه بلالين ونشرا جريمتهما على فيس بوك.. أشرف زكى يحيل مالك للتحقيق رغم اعتذاره.. ومواطنون يطالبون بسجنه

- بلاغ جديد للنائب العام يطالب بالتحقيق فى فيديو أحمد مالك المسىء للشرطة

- مصر وروسيا تؤكدان تطلعهما لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين قريبًا.. رئيس "الدوما" ينقل تحيات "بوتين" للسيسى.. ويؤكد حرص بلاده على تدعيم العلاقات البرلمانية والتشاور مع القاهرة بشأن مختلف القضايا

- تأجيل التحقيق مع رئيس "المركزى للمحاسبات" لاتهامه بإهانة القضاء لـ31 يناير

- تجدد معركة "البث" فى البرلمان.. نواب: اللائحة واللجان الفيصل لعودته.. "الهوارى والعجمى" يطالبان بعودته بعد ترتيب الأوراق.. و"هيكل والمشنب": اعرضوا الأمر للتصويت بالجلسة العامة



>- مصادر تكشف الهيكل الجديد لـ"دعم مصر".. أمين عام و4 نواب لـ"سيف اليزل"

- الداخلية تكشر عن أنيابها بعد ذكرى 25 يناير.. القوات تقتحم البؤر الإجرامية بالصعيد ووجه بحرى.. ضبط 314 بندقية و27 ألف هارب من أحكام متنوعة.. ورئيس الأمن يؤكد استمرار الحملات لفرض السيطرة

- ضبط 55 إخوانيا و15 طربة حشيش و35 قضية سلاح أبيض فى حملة أمنية بالإسكندرية

- وزير الدفاع يطمئن على الحالة الصحية لرجال الجيش مصابى المواجهات مع الإرهاب

- الحبس 3 سنوات والغرامة للكاتبة فاطمة ناعوت لاتهامها بازدراء الأديان



>- الأمطار تضرب القاهرة الكبرى.. سيارات لشفط المياه من مطالع الكبارى والأنفاق.. والأرصاد: طقش شديد البرودة حتى نهاية الأسبوع.. والرى: تطهير المخرات وشبكات الصرف بالمحافظات

- بالصور.. عاصفة ثلجية تغطى كاترين ووقف رحلات السفارى لحين تحسن الطقس

- الأرصاد: انكسار موجة الطقس السيئ الجمعة المقبل

- بعد 15 عاما من توقيع الحكومة على اتفاقية روما.. انضمام مصر لـ"الجنائية الدولية" ينتظر تصديق البرلمان.. "العربى لاستقلال القضاء" يقود حملة لإقناع النواب بالأمر.. و"السادات" يعد بطرحه عبر "حقوق الإنسان"

- بالصور.. نفوق أسماك بنهر النيل فى محافظة الدقهلية

- سياسيون يفتحون النار على الرئيس التونسى السابق وأيمن نور بعد تحريضهما ضد مصر.. سكينة فؤاد لـ"المرزوقى": انتصارات المصريين تزعجك كثيرا.. وقيادى سابق بالإخوان: انزعج بعد فشل مخطط الجماعة فى ذكرى الثورة

- وزير الرياضة يتجه لتعيين 6 أعضاء فى مجلس الأهلى و"طاهر" رئيسا

- إيقاف "ميدو" مباراة وميمى عبد الرازق 4 لقاءات بعد أزمة "الزمالك وسموحة"

- أول انقسام بلجنة وضع لائحة البرلمان.. خلاف داخلى حول مدة هيئة مكتب اللجان النوعية.. أبو شقه: خمس سنوات أسوة برئيس المجلس ضمانًا للاستقرار.. وأبو العلا: دور انعقاد لتجديد الدماء.. مجدى مرشد: عام واحد للاستفادة من الطاقات

- "رئيس الدوما" تحت قبة البرلمان.. فى أول زيارة رسمية لرئيس البرلمان الروسى.. سيرجى نارشيكين يلتقى على عبد العال.. وهدان: الإرهاب والعلاقات المشتركة أبرز موضوعات النقاش.. و"حماة الوطن": اللقاء تأكيد لدعم روسيا لمصر

- الحريرى: "النظام" لا يرغب فى التغيير.. هيثم الحريرى فى حوار نارى لـ"برلمانى": السياسات التى ثرنا عليها فى 25 يناير مازالت تحكمنا.. الداخلية تتستر خلف "مواجهة الإرهاب" لممارسة العنف.. وأبناء ثورة يناير سيصلون إلى الحكم خلال 15 عامًا

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