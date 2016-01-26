"رئاسة الوزراء" تتبنى علاج رضيع احترق نتيجة إهمال مستشفى خاص بالإسكندرية

فى استجابة سريعة لما نشر فى العدد اليومى لجريدة اليوم السابع أمس، حول احتراق طفل رضيع داخل حضانة نتيجة الإهمال بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، تلقى اليوم السابع اتصالا هاتفيا من مكتب رئاسة الوزراء، يفيد بمعالجة الحالة و اتخاذ الإجراءات اللازمة له.

و شهدت محافظة الإسكندرية واقعة إهمال بأحد المستشفيات الخاصة فى الهانوفيل بالإسكندرية، أدت إلى إصابة طفل رضيع بحروق جسيمة.

وناشد عبد الرحيم محمد والد الطفل المسؤولين بالتدخل لإتقاذ حياته، و توفير حضانة على وجه السرعة، وأشار إلى أنة قام بتحرير محضر لإدارة المستشفى بالإهمال الطبى رقم 860 إدارى قسم الدخيلة، بعد أن أنكرت إدارة المستشفى الواقعة ، وأنه حاول فى البداية وضع ابنة فى حضانة بأحد المستشفيات الحكومية، و لكنها رفضت مما اضطره إلى اللجؤ لمستشفى خاص بسعر 800 جنيه فى الليلة الواحدة داخل الحضانة.

- بالصور.. إهمال مستشفى خاص بالإسكندرية يؤدى إلى إصابة رضيع بحروق جسيمة