والد أحمد مالك تعليقا على فيديو الواقى الذكرى: ما حدث عقوق للوطن والأب

كتب مالك بيومى والد الفنان أحمد مالك منشورا له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن من خلاله عن سخطه الشديد من الفيديو الذى صوره ابنه والمشهور باسم فيديو "الواقى الذكرى".

وجاء منشور والد أحمد مالك كالآتى: "مهما بلغت درجة الاختلاف من أى فرد من أفراد الشعب المصرى مع أى جهاز تنفيذى للدولة، فلا يحق لنا بأى حال من الأحوال أن نتطاول لا بالفعل أو بالقول عليه وخاصة أجهزتها التى تحمى أراضينا داخلياً وحدودياً، من الجيش والشرطة والتى تذود بأرواح شهدائها للدفاع عن هذا الوطن الغالى على جميع الجبهات، وأنا هنا من موقعى هذا أعلن سخطى الشديد وعدم رضائى وأسفى عما بدر من شخصيه للأسف تحمل اسمى، وأعتبر هذا عقوقاً للوطن أولاً، وعقوق الوالد ثانياً، وكلاهما عند الله كبير، حفظ الله مصر من السفهاء أمثال هؤلاء، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

القبض على شادى حسين مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" لاتهامه بالإساءة للشرطة

النيابة تفرغ اسطوانة إهانة مراسل برنامج فاهيتا وأحمد مالك للشرطة

مواقع التواصل تثأر للشرطة من أحمد مالك وشادى حسين بهشتاج "العسكرى الغلبان"

تفاصيل إهانة أحمد مالك وشادى حسين لجنود الشرطة..الممثل الشاب وصديقه أهديا الجنود "واقى ذكرى" على أنه بلالين ونشرا جريمتهما على فيس بوك.. أشرف زكى يحيل مالك للتحقيق رغم اعتذاره.. ومواطنون يطالبون بسجنه