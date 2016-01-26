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والد أحمد مالك تعليقا على فيديو الواقى الذكرى: ما حدث عقوق للوطن والأب

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والد أحمد مالك تعليقا على فيديو الواقى الذكرى: ما حدث عقوق للوطن والأب والد أحمد مالك تعليقا على فيديو الواقى الذكرى: ما حدث عقوق للوطن والأب
كتب مالك بيومى والد الفنان أحمد مالك منشورا له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن من خلاله عن سخطه الشديد من الفيديو الذى صوره ابنه والمشهور باسم "الواقى الذكرى".

وجاء منشور والد أحمد مالك كالآتى: "مهما بلغت درجة الاختلاف من أى فرد من أفراد الشعب المصرى مع أى جهاز تنفيذى للدولة، فلا يحق لنا بأى حال من الأحوال أن نتطاول لا بالفعل أو بالقول عليه وخاصة أجهزتها التى تحمى أراضينا داخلياً وحدودياً، من الجيش والشرطة والتى تذود بأرواح شهدائها للدفاع عن هذا الوطن الغالى على جميع الجبهات، وأنا هنا من موقعى هذا أعلن سخطى الشديد وعدم رضائى وأسفى عما بدر من شخصيه للأسف تحمل اسمى، وأعتبر هذا عقوقاً للوطن أولاً، وعقوق الوالد ثانياً، وكلاهما عند الله كبير، حفظ الله من السفهاء أمثال هؤلاء، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

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