بالفيديو.. "البيئة" تطارد تمساحا بطول 30 سم فى ترعة الإسماعيلية بمسطرد

قال الدكتور بيلى حطب مدير عام المكتب الفنى بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارتى الرى وشرطة المسطحات بعمل مسح شامل لترعة الإسماعيلية بمسطرد بعد تلقيها بلاغا بوجود تمساح فى الترعة.

وأضاف الدكتور بيلى حطب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستمر فى أعمالها لعدة أيام، موضحا أن الوزارة تقوم بعملية الرصد لـ24 ساعة، لكن عملية المسح في المياه ليلا منذ بداية الحادية عشر مساءً وحتى الصباح، نظرا لأنه حال وجود تماسيح بالمصرف ستظهر ليلا لأنها تخشى الضوضاء وحركة المواطنين فى الصباح ، لافتا إلى أن اللجنة رصدت بالفعل وجود تمساح بالترعة بطول حوالى 30 سم.