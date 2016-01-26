بالفيديو..ضابط شرطة لأحمد مالك: مش رجولة إنك تستغل عدم المعرفة بالحاجات دى



> "> رد علي الفيديو المسيئ لاحتفالات الشرطه ( كلمتين وبس ) Posted by ‎ Posted by ‎ جريدة الشرطة المصرية ‎ on Tuesday, January 26, 2016 نشرت صفحة جريدة الشرطة المصرية مقطع فيديو لأحد ضباط الداخلية يرد من خلاله على فيديو الواقى الذكرى الذى سجله الفنان أحمد مالك وشادى حسين مراسل برنامج "أبلة فاهيتا".

وقال الضابط فى المقطع المتداول: "الناس اللى قاموا بتصوير فيديو الواقى الذكرى استغلوا عدم معرفة رجال الشرطة بالواقى وحاولوا أنهم يتريقوا عليهم ويقللوا من المجهود المبذول من رجال الشرطة".

وتابع الضابط "مش رجولة إنك تستغل عدم معرفة اللى قدامك بالحاجة دى علشان تتريق عليه"، واللى غلط هيتحاسب، ومفيش حد بيغلط مبيتحاسبش"، موجهاً لرسالة لهم قائلاً: "شكرا جدا إنكم بينتوا أن رجالة الشرطة قد إيه نيتهم صافية للى قدامها".

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