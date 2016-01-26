تفعيل بروتوكول سهولة مرور السفن الحربية بين مصر وروسيا

أعلنت روسيا عن تفعيل بروتوكول التعاون المصرى الروسى حول تسهيل مرور السفن الحربية الروسية والمصرية عبر موانئ البلدين، والذى تم توقيعه يوم 24 نوفمبر 2015 ودخوله حيز التنفيذ فى 24 يناير عام 2016.

ونشر نص الوثيقة، اليوم الثلاثاء، على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، والذى ينص على تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول، ولا ينبغى أن يتم إرسال سفن حربية تحمل على متنها أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والأسلحة البيولوجية، والأدوية المشعة.

وأشارت الوثيقة إلى أن البروتوكول الحكومى الدولى سارٍ لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات مدتها خمس سنوات، ولكنه يتوقف إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى إنهاء الاتفاقات.