أمل عرفة تحارب مواقع التواصل الاجتماعي وتستعد للانتقام

تستعد النجمة السورية أمل عرفة لخوض أكثر من تجربة درامية خلال الفترة القريبة المقبلة حيث ستشارك بعدد من اللوحات الكوميدية في الجزء الثاني عشر من مسلسل " بقعة ضوء " للمخرج سيف الشيخ نجيب وإنتاج شركة سما الفن، وذلك بعد اعتذارها عن المشاركة في النسخة الحادية عشرة من العمل في الموسم الماضي .

كما تستعد أمل لأداء أحد أدوار البطولة في المسلسل الاجتماعي "الشبكة " وهو من تأليف زهير قنوع و إخراج سمير حسين، الذي كان يستعد لمسلسل " أطلقوا الرصاص " للنجم عابد فهد إلا أن العمل تم تأجيله. وتدور أحداث مسلسل الشبكة حول الدور السلبي الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع، من خلال مجموعة من الحكايا حيث سينطلق التصوير منتصف مارس المقبل على أن يعرض العمل خارج الموسم الرمضاني .

وبنفس الوقت تنهي أمل التحضيرات لبدء تصوير مسلسل " جريمة شغف" للكاتبة نور شيشكلي والمخرج وليد ناصيف حيث تؤدي شخصية واحدة من البطلات الخمس اللواتي يردن الانتقام من البطل .

وكانت أمل قد بدأت موسمها بالمشاركة ببطولة عدد من ثلاثيات مسلسل "مدرسة الحب" مع المخرج صفوان نعمو .