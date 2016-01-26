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ديمة قندلفت ترفع الصوت في وجه رجال الدين المتطرفين

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الثلاثاء 26-01-2016 14:43

علم موقع " سيدتي نت " أن النجمة السورية ديمة قندلفت قد وقعت عقد انضمامها إلى قائمة أبطال مسلسل " أحمر " للمخرج جود سعيد وتأليف الكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإنتاج شركة سما الفن .
وعلى الأرجح ستؤدي ديمة في العمل شخصية رزان، وهي مغنيّة في أحد الأماكن الراقية في دمشق، وتعيش قصة حب وهي من سكان الحي الذي تدور فيه الأحداث، و تعيش رزان على أمجاد الزمن الجميل، وتسعى إلى تحقيق حلمها بالنجومية والشهرة الواسعة وسط حالات معقدة من المافيات والمصالح المتشابكة .
وحالياً تتابع ديمة تصوير دور البطولة في مسلسل " بلا غمد " من إخراج فهد ميري حيث ستؤدي شخصية " خولة " وهي امرأة محجبة تقف ضد تصرفات زوجها الشيخ سعيد الذي يؤدي دوره النجم وائل رمضان الذي يستفيد من الأزمة السورية لتحقيق غايته الشخصية بينما تقف خولة في وجه تطرفه من خلال العلم .

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سيدتي