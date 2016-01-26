ملكة جمال الكون تخضع قريباً لفحص الإيدز

عادت ملكة جمال الكون الجديدة Pia Alonzo Wurtzbach إلى بلدها الفليبين واستقبلت استقبالا رسمياً وشعبياً حاراً، حيث تقود حملة متلفزة للتوعية من فيروس نقص المناعة البشرية HIV، خصوصاً في وطنها الأم، ضمن جولة ستقوم بها لمدة أسبوع، وأكدت الملكة استعدادها للخضوع شخصياً لفحص الإيدز.

Pia Alonzo هي ثالث فلبينية تتوّج ملكة جمال الكون خلال 42 عاماً، وقد تُوجت باللقب في حفل مثير للجدل في ديسمبر/كانون الأول شهد خطأ من مقدم الحفل Steve Harvey حين أعلن في بادئ الأمر فوز ملكة جمال كولومبيا.

وصرّحت ملكة جمال الكون للصحافيين عن خطتها للخضوع لعملية "اختبار العام" لفيروس نقص المناعة البشرية عند عودتها إلى الولايات المتحدة حيث مقرّ منظمة ملكة جمال الكون، لمحو وصمة العار التي تحيط بالمرض و التشجيع على تشخيصه باكراً، الأمر الذي يتيح للمرضى الحصول على علاج مناسب ومساعدة ليعيشوا حياة طبيعية. كما أعلنت أيضاً أنها ستشغل وقتها بجمع الأموال لمساعدة بلدها الفليبين في الإغاثة من الكوارث الطبيعية. وأضافت Pia لوكالة فرانس برس: "لقد حان الوقت لشخص مثلي أن يعطي الأمل للآخرين ليحذوا حذوه".

وأجابت الملكة عن أسئلة الصحافة العامة والشخصية، فكشفت عن رغبتها في أن تصبح أول فلبينية تشارك في سلسلة أفلام المغامرة الشهيرة جيمس بوند، وأنها وبعد فوزها باللقب، وضعت التاج المرصع بالأحجار الكريمة وثمنه 300 ألف دولار لينام إلى جانبها في السرير. وعن الحب، قالت Pia إن التاج هو حبيبها الحالي وستعمل على التركيز على لقبها والمهام الموكلة إليها.



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