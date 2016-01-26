Madonna تركع أمام ابنتها على المسرح في عيدها العاشر

كانت Madonna أكثر من سعيدة لحظة قطعها أداءها الاستعراضي على المسرح والاحتفال بعيد ميلاد ابنتها Mercy العاشر.

قامت المغنية العالمية، البالغة من العمر 57 عاماً، بغناء "عيد ميلاد سعيداً" لصغيرتها خلال حفلها الغنائي الذي أقيم مؤخراً في ولاية ميامي الأمريكية، كما قدّمت لها قطعة كاب كيك باللون الوردي الفاتح زيّنتها بشمعة، وطلبت من الجمهور الحاضر أن يوجّه التهنئة لابنتها بالتبني ويغني معها أغنية العيد بمناسبة بلوغها عامها العاشر.

ونشرت أفضل مغنية بوب في تاريخ الموسيقى العالمية على إنستقرام، مجموعة من الصور لها وهي تركع أمام ابنتها على المسرح، وعلّقت قائلة: "عيد ميلاد سعيداً ابنتي الغالية".

لـ Madonna 4 أبناء، اثنان منهم بيولوجيان واثنان متبنيان. ولازالت المغنية وزوجها السابق Guy Ritchie في خضم معركة قضائية أمام المحكمة العليا في مانهاتن يتابعان الدعوى التي أقامتها النجمة ضدّ Ritchie لإجباره على تسليمها ابنهما Rocco وانتقاله للعيش معها في نيويورك بعد بلوغه عامه الـ 15، وعدم رغبة الأخير بالعيش معها.

ربما تحاول Madonna في حركتها الأخيرة هذه أن تبدو علناً تلك الأم المثالية أمام الناس، في رسالة إلى ابنها Rocco الذي يخجل من تصرّفات والدته التي شارفت على الستين وإطلالاتها على المسرح، كما قالت تقارير صحافية.

بالفيديو.. مادونا تبكي وتغني La Vie En Rose على ضحايا باريس