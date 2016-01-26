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نجمة لـ David Duchovny على ممشى المشاهير وعودة الى X-Files

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الثلاثاء 26-01-2016 17:54

كان لدى David Duchovny الكثير للاحتفال به في الأيام القليلة الفائتة، فقد قام يوم الاثنين بتدشين نجمته الخاصة على ممشى المشاهير في هوليوود، بالإضافة إلى حضور العرض الأول ليل الأحد لإحياء مسلسل The X-Files وإطلاق أولى حلقاته الجديدة المؤلفة من 6 أجزاء، وطبعاً وإلى جانب شريكته الشهيرة Gillian Anderson.
انضم إلى David  البالغ من العمر 55 عاماً في الحفل الخاص صباح الاثنين Chris Carter صاحب فكرة مسلسل The X-Files ، وقال بطل المسلسل في المناسبة وأمام الحاضرين والمعجبين الذين أتوا لتهنئته بنجمته الخاصة، أنه لم يكن ليجد المهنة ولا حتى الشهرة من دون Chris Carter ، بالإضافة طبعاً إلى هذا المسلسل .

تشير أرقام مبكرة إلى أن نسبة مشاهدة عودة سلسلة الخيال العلمي The X-Files ستصل إلى 13.5 مليون وتصنيف أعمارهم  يتراوح بين 18 و49 عاماً، وفقاً لموقع EW.com.
 

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