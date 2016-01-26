من مهرجان "سوق واقف" الفنان التونسي نور شيبة: صابر الرباعي لم يخدم الأغنية التونسية‏

طريقة حوار الفنان رامي عياش في المؤتمر الصحفي في مهرجان "سوق واقف" تعكس تماماً مدى تحايله في إجاباته على كل الأسئلة بأسلوب ضبابي لا وضوح فيه لا يخلو من الذكاء. من لحظة وصوله إلى المؤتمر، لفت رامي الحضور بطلّته. وبعد إلقائه التحية على الجميع، تكلّم عن فيلمه "باباراتزي" وعن تجربته السنيمائية التي اكتسبها من خلال تصوير "كليبات" أغانيه وأنه عرض عليه مؤخراً سيناريو لمسلسل جديد لم يعلن عن اسمه، لكنه صرّح عن أغنية سوف يطلقها من كلمات الشاعرة أميرة ولحن من نوع الجاز بعنوان "لو بأحلامي". وقد تكلّم رامي بكل صدق عن وقوفه إلى جانب المخرج سيمون أسمر معتبراً أن له فضلاً عليه، وبالتالي من واجبه الوقوف إلى جانبه، كما كل إنسان لا ينسى فضل أهله عليه. فسيمون أسمر بمثابة أهله. وأضاف: "إذا نسيت فضل سيمون عليّ وكأني نسيت فضل أهلي عليّ. ما قاله رامي عن سيمون أسمر أثار إعجاب الصحافة الخليجية. ونوّه متحسّراً على وفاة الفنان وديع الصافي وكيف كانت جنازته يتيمة حيث لم تكن على مستوى تاريخه الفني.

مؤتمر لطفي بشناق

وصل الفنان لطفي بشناق وسلّم على الصحافيين فرداً فرداً ثم تكلّم عن الفن الماضي مقارنة بالفن الحاضر. وقد اتّصف مؤتمره بالرتابة بسبب الإجابات الطويلة على أسئلة فنية طالت مسيرته، لكنه ذكر مقولة فنية كانت محط اهتمام الحضور وهي أنه ليس كباقي الفنانين "فهو يعيش ليغني ولا يغني ليعيش".

مؤتمر نور شيبة

الفنان التونسي الشاب نور شيبة ومنذ لحظة دخوله المؤتمر تبيّن للصحافيين أنه فنان جميل الطلّة ديناميكي وصاحب كاريزما. الكل أعجب بقوة شخصيته وصراحته. وقد أعلن نور أنه يفخر بحضوره إلى المهرجان ممثلاً الأغنية التونسية. ورداً على سؤال إن كان الفنان صابر الرباعي هو من نشر الأغنية التونسية قال: "لا. صابر فنان عربي من أصل تونسي لا فضل له على نشر الأغنية التونسية". وقال متسائلاً: "لو أنه نشر الأغنية التونسية، لكنتم تحفظونها". ورداً على سؤال أن أغنية "سيدي منصور" للفنان صابر الرباعي هي أغنية تونسية قال: "سيدي منصور" أغنية فولكلور وصابر غيّر بالأغنية. ولا يجوز اللعب في الفولكلور لأن الأغنية الأصلية مغايرة لأغنية "سيدي منصور" التي غناها صابر". ونوّه بصوت صابر وأنه يفتخر به كفنان عربي من أصل تونسي. وعن خلافه مع الفنان لطفي بشناق ووصفه بالديكتاتور يوم كان الأخير نقيب الفنانين في تونس ضحك نور قائلاً: "هذا صحيح" مبرّراً وصفه له بذلك بأنه كان لأسباب نقابية. وعمّا إذا كان قد اعتذر منه قال: "لا لم أعتذر لكن لطفي بشناق هو هرم فني عندنا في تونس وأنا حقيقة أحترمه كفنان له قيمته الفنية".

حفل نور شيبة

قبل وصول نور شيبة إلى مسرح "سوق واقف" بساعتين كان المدرج مليئاً بالجاليتين التونسية والمغربية، ممّا أظهر أن لنور قاعدة جماهيرية واسعة لدى الجمهور التونسي والمغربي. ولحظة وصول نور إلى المسرح علت أصوات الجماهير. وكان يرتدي اللباس التونسي التقليدي ويحمل بيده عصاه. وأدّى أغنيات من ألبوماته وأغنيات من التراث التونسي، فبدت صورة الجمهور على المسرح متفاعلة معه وبحماس قوي حيث كانوا يرقصون معه على وقع الأغنيات التي أدّاها.

بعد انتهاء حفل نور شيبة، وصل الفنان لطفي بشناق إلى مسرح "سوق واقف" ولم يلتقه نور شيبة علماً أنه كان بإمكانه اللقاء به في كواليس المهرجان، لكنه غادر مباشرة إلى الفندق. بعد الحماس والرقص وتفاعل الجمهور التونسي مع نور شيبة، قدّم لطفي بشناق مجموعة من الأغنيات ذات الإيقاع الطويل والطربي ممّا انعكس سلباً على تفاعل الجمهور الذي كان يعيش حالة حماس مع نور. فبدأ الجمهور ينسحب رويداً رويداً رغم أن حفل لطفي اتّصف بالغناء الطربي والصعب.