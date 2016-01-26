بعد سخريته من رحيل والدته باسم فغالي يسخر من والدة نضال الأحمدية الراحلة

بيروت_ سيدتي نت

بعد أن كانت "سيدتي نت" سبّاقة في فتح ملف باسم فغالي ووالدته، والدعوى القضائية التي رفعها شقيقه بسام ضدّه بسبب تعدّيه الدائم على منزله، فضلاً عن معاملته السيّئة لوالدته وسجنها في غرفة في منزلهما قبل وفاتها، انتشرت القضيّة على نطاق واسع وأصبحت قضيّة رأي عام تداولها الإعلام اللبناني الأسبوع الماضي.

باسم الذي ردّ بطريقة غير مباشرة على الاتهامات، انتقد الإعلامية نضال الأحمدية بالذات، ولم يرد عليها بشأن ما أوردته مجلتها عن قضيّته مع والدته، بل ردّ على مقابلة أجرتها قالت فيها إن "وائل كفوري نجح بالـAudio وفشل في الفيديو"، وسخر من تعبير Audio.

وعلّق قائلاً إن الأحمدية بات بإمكانها كتابة ما تشاء، لأنّه لم يعد لديها والدة تذهب إلى الكوافير "وينسم بدنها منها"، في إشارة إلى والدة نضال التي رحلت عن عالمنا قبل سنة ونصف، مستخفاً بحزنها على والدتها، غامزاً من قناة أنه ليس وحده من يرتاح عندما ترحل والدته، ضارباً بعرض الحائط مشاعر الآخرين وآلامهم.

ولم تبد ردّة فعل باسم تجاه نضال ووالدتها الراحلة مستغربة، بعد أن سخر من موت والدته، ودأب على نشر فيديوهات يتابع فيها سلسلة السخرية ضارباَ عرض الحائط كل الانتقادات التي طالته.