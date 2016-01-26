صور| محافظ سوهاج يكلف بعمل الصيانة اللازمة للمدارس خلال إجازة نصف العام‎

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تكليف هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديري المدارس بعمل الصيانة اللازمة للمدارس خلال إجازة نصف العام الدراسي من تركيب الزجاج للشبابيك وعمل الصيانة البسيطة بدورات المياه وأعمال الدهانات والكهرباء داخل الفصول المدرسية على أن تقوم إدارات المتابعة الميدانية بمتابعة الأعمال التي تتم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الصيانة بالمدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة حوالي 2 مليون و334 ألف جنيهًا، كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة حول المدارس، جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال التطوير والصيانة التي تتم بمدرسة ملحقة المعلمين التابعة لإدارة سوهاج التعليمية.

وأوضح السيد حسن، مدير عام منطقة سوهاج للأبنية التعليمية، أنه تم طرح وترسية أعمال الصيانة العاجلة للمدارس بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تم تخصيص مبلغ 460 ألف جنيه لإدارتي المراغة وجهينة بواقع 230 ألف جنية لكل إدارة تعليمية ، ومبلغ 480 ألف جنية لجرجا والبلينا بواقع 240 ألف جنيه لكل منهما، ومبلغ 484 ألف جنيه لإدارات دار السلام وأخميم وساقلتة بواقع 161 ألف لكل إدارة، وكذلك تخصيص مبلغ 460 ألف جنيها بواقع 230 ألف جنيه لكل من طما وطهطا، وجاري إعادة طرح وترسية أعمال الصيانة لإدارة سوهاج التعليمية بواقع 280 ألف جنيهًا ومبلغ 200 ألف جنيه للمنشأة التعليمية.