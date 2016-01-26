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مرشح لرئاسة الفيفا: إن ثبت تورط قطر يجب أن تنظم أمريكا مونديال 2022

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مرشح لرئاسة الفيفا: إن ثبت تورط قطر يجب أن تنظم أمريكا مونديال 2022 مرشح لرئاسة الفيفا: إن ثبت تورط قطر يجب أن تنظم أمريكا مونديال 2022

يتوقع شادي محمد قائد الأهلي السابق ولاعب منتخب المعتزل إلغاء مسابقة الدوري المصري بسبب "الأزمات الاسبوعية".

وأفصح شادي لـFilGoal.com "هناك جهات هامة في الدولة باتت تشعر أن كرة القدم مصدر المشاكل".

وأردف "هناك تجاوزات وغياب للعدالة وعدم تكافؤ للفرص".

وأكمل "ضمانات عملية اللعب النظيف باتت غير موجودة على أرض الواقع بسبب فشل اتحاد الكرة في القيام بواجباته هو واللجان المعنية للإشراف علي المسابقة".

وأوضح "عدم الردع والرعب المسيطر على اتحاد الكرة من تطبيق القانون، وعمل ألف حساب لأندية معينة ومسؤول كبير أوصل الدوري من مسابقات في كرة القدم إلى دوري الخناقات".

وأضاف "ربما اقترب موعد إلغاء الدوري".

وتحدى شادي محمد أن يخرج من بين الف شخص شخص واحد يعترف باي دور لاتحاد الكرة في التعامل السليم والقانوني مع احداث الدوري والمباريات.

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