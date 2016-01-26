3 عناوين شتوية للسياحة

تتنافس المنتجعات الشتوية وحلبات التزحلق، في استقطاب هواة ومحترفي التزلج والتزحلق و"الهوكي على الجليد... فإن كنت من هواة الرياضات المذكورة، رافقينا في الجولة الآتية:

1. حلبة "دبي" للتزحلق

• تتمركز حلبة "دبي" للتزحلق، في الطبقة السفلية من "دبي مول".

• تستقبل الحلبة ذات المقاس الأولمبي 2000 ضيف.

• تشكّل وجهة عائلية بامتياز، وتتصل بها مجموعة من المقاهي.

• تبلغ تكلفة ارتياد الحلبة 60 درهماً إماراتياً لمدة 105 دقائق، و25 درهماً إماراتياً للأطفال (الطول أقل من 100 سنتيمتر).

إجازة مثيرة في "لوس انجلس"

2. منتجع "بانسكو" للتزلج

• ينافس منتجع "بانسكو" للتزلج في "بلغاريا" أكبر المنتجعات الشتوية في فرنسا وسويسرا، بسبب انخفاض تكلفة خدماته.

• يبعد 160 كيلومتراً عن "صوفيا"، ويقع في القسم الجنوبي الغربي من "بلغاريا"، على أقدام جبل "بيرين".

• يستقطب هواة ومحترفي التزلج وراكبي ألواح التزلج، على مساحة 75 كيلومتراً من منحدرات التزلج، مع قمم تصل إلى 2600 متر.

• يحوط المكان، ما يزيد عن 120 عنواناً سياحياً تجمع بين الثقافة والتاريخ.

3. حلبة التزلج في "روكفلر سنتر"

* يقع "روكفلر سنتر" في "نيويورك"، ويبعد خطوات عن "منطقة المسارح" و"تايمز سكوير".

* قبل أو بعد التزلج، يمكن التلذذ بوجبة طعام في "روك سنتر كافيه" أو "كوتشينا أند كو".

* يُمكن حجز فئة "الفرست كلاس" لارتياد الحلبة سريعاً وتجاوز خط الانتظار، كما تتوفّر عروض للتزحلق، كما زيارة أعلى المبنى حيث الحلبة للإطلالة على مباني "نيويورك".

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