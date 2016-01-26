مران الزمالك - مدرب الأحمال الجديد يظهر في التدريب

اندهش أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك من قرار لجنة المسابقات بإيقافه مباراة واحدة على خلفية أحداث مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وكانت أزمة قد نشبت بعد المباراة مما استوجب قرار لجنة المسابقات بإيقاف ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة أربع مباريات وميدو مباراة واحدة. (التفاصيل)

وقال ميدو لموقع الزمالك الرسمي يوم الثلاثاء: "مندهش من قرار لجنة المسابقات.. العقوبة ظالمة وسأقدم تظلما عليها".

وأضاف "تدخلت لمنع وقوع أي أزمات ولم أفتعل مشكلة كما يُدّعى عليّ".

واستشهد ميدو بمراقب المباراة الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي.

وبرر اتحاد الكرة إيقاف ميدو مباراة واحدة لمحاولته الدخول لغرفة متواجد بها المدير الفني لسموحة.